Кызыл, 12 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Туве подтвердили девять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв COVID-19 с начала года достигло 229, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего же за весь период пандемии в регионе из-за коронавируса скончались 438 человек, большинство из которых страдали хроническими заболеваниями.

«Средний возраст умерших составил 67,7 лет, в том числе старше 65 лет — 255 человек, 18−65 лет — 183 человека. Среди умерших от новой коронавирусной инфекции женщин на 14,2% больше, чем мужчин», — отметили в минздраве.

Добавим, что от других заболеваний и травм с мая 2020 года в республике умерли ещё 167 носителей коронавируса.