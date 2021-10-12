Роттердам, Нидерланды, 12 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Сборная Нидерландов одержала победу над командой Гибралтара в матче отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 6:0.

(сс) hanspetersmits Нидерланды

В составе сборной Нидерландов нападающий Мемфис Депай оформил дубль и отдал две голевые передачи, а также не реализовал пенальти.

Также отличились защитники Вирджил ван Дейк и Дензел Дюмфрис и нападающиеАрно Груневелд и Дониэлл Мален.

После восьми туров сборная Нидерландов набрала 19 очков занимает первое место в группе G. Сборная Гибралтара идёт на последнем, шестом месте без набранных очков.

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