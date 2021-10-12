Белгород, 12 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархи вынес Белгородский областной суд в отношении 54-летнего уроженца Тбилиси, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Цитата из х/ф «Джентльмены удачи» реж Александр Серый. 1971. СССР Авторитет

Мужчину задержали в июне 2020 года в приграничной зоне в районе села Рождественка Грайворонского городского округа Белгородской области. Установлено, что он более 30 лет занимал высшее положение в преступной иерархии. В общей сложности в местах лишения свободы он провёл свыше 20 лет, придерживался и продвигал криминальные идеи и традиции.

Белгородский областной суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к девяти годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.