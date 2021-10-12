Красносулинский район, Ростовская область, 12 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Ростовской области здание почтового отделения пострадало из-за пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

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Возгорание произошло вечером 11 октября на улице Центральной в селе Прохоровка Красносулинского района. Справиться с огнём удалось в течение получаса. Площадь пожара составила 70 кв. метров.

«В результате пожара в почтовом отделении никто не пострадал. Специалисты устанавливают причины пожара и размер ущерба. Пенсии и социальные выплаты почтальоны доставят клиентам на дом по привычному графику. Об адресе временного размещения почтового отделения мы сообщим дополнительно», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе «Почты России».