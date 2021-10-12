Нур-Султан, , 09:47 — REGNUM Вооружение и военная техника, которые были оставлены в Афганистане после ухода из страны НАТО, не должны быть использованы в деструктивных целях. Об этом 12 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое проходит в Нур-Султане.

Сергей Лавров Mid.ru

«Поспешный уход натовцев еще сильнее запутал клубок афганских противоречий. В стране осталось много вооружений и военной техники. Важно, чтобы они не использовались в деструктивных целях», — сказал он.

Также глава МИД РФ напомнил, что захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о своих планах бороться с наркотрафиком и терроризмом, не нести нестабильность в соседние страны и добиваться создания инклюзивного правительства.

«Главное — чтобы данные ими обещания выполнялись», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно соблюдать права женщин и девочек в Афганистане, что ранее пообещало руководство группировки.