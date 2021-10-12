Лондон, 12 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В ходе открытия биржевых торгов стоимость газа в Европе снизилась до $970 за тысячу кубометров. Об этом 12 октября свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

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Отмечается, что ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в настоящее время составляет около $970 за тысячу кубометров.

При 11 октября стоимость газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров, а концу дня опустилась до $1000.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запрос по поводу срочных закупок газа через Румынию направило в адрес ЕС правительство Молдавии.