Москва, 12 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Telegram заблокируют канал «Мужское государство». Об этом 11 октября сообщило издание Lenta.ru, ссылаясь на основателя движения Владислава Позднякова.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

По словам Позднякова, команда Telegram написала ему о нарушении правил магазинов приложений Apple и Google со стороны его канала. Как заявляют представители мессенджера, «Мужское государство» распространяет материалы, «дискриминирующие людей из-за их сексуальной ориентации». «Мы с большой вероятностью будем вынуждены удовлетворить эти требования (по блокировке канала — ИА REGNUM)», — заявила команда Telegram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители движения «Мужское государство» организовали интернет-травлю сети ресторанов азиатской кухни «Тануки». Причиной негативных комментариев стала публикация в соцсетях компании, на которой изображён темнокожий мужчина.