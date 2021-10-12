Telegram заблокирует канал движения «Мужское государство»
Москва, 12 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Telegram заблокируют канал «Мужское государство». Об этом 11 октября сообщило издание Lenta.ru, ссылаясь на основателя движения Владислава Позднякова.
По словам Позднякова, команда Telegram написала ему о нарушении правил магазинов приложений Apple и Google со стороны его канала. Как заявляют представители мессенджера, «Мужское государство» распространяет материалы, «дискриминирующие людей из-за их сексуальной ориентации». «Мы с большой вероятностью будем вынуждены удовлетворить эти требования (по блокировке канала — ИА REGNUM)», — заявила команда Telegram.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители движения «Мужское государство» организовали интернет-травлю сети ресторанов азиатской кухни «Тануки». Причиной негативных комментариев стала публикация в соцсетях компании, на которой изображён темнокожий мужчина.