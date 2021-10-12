Бухарест, 12 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Сборная Румынии одержала победу над командой Армении в матче отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 1:0.

PavelD Румыния

Единственный гол в матче забил нападающий сборной Румынии Йонуц Митрицэ на 26-й минуте.

После восьми туров сборная Румынии набрала 13 очков занимает второе место в группе J. Сборная Армении с 12 очками идёт на четвёртом месте. Также 12 очков у команды Северной Македонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Германии досрочно обеспечила себе первое место в группе J и вышла на ЧМ-2022.

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