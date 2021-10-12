Москва, 12 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В «Справедливой России» настаивают на создании комиссии по жилищному законодательству и жилищным правам граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Deputat.club Галина Хованская

«Вы обратили внимание, что есть комитет по строительству и ЖКУ, но у нас нет ни одного комитета, где бы предметом ведения было жилищное законодательство и проблемы жилищных прав граждан», — сказал лидер партии Сергей Миронов.

Он напомнил, что в прошлом созыве успешно работал комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, который возглавляла депутат Галина Хованская.

«На завтрашнем заседании Совета Думы я лично буду вносить предложение о создании специальной комиссии по жилищному законодательству и жилищным правам граждан», — сообщил Миронов.

Комиссию предложат возглавить Хованской.

В Госдуме восьмого созыва число комитетов выросло с 26 до 32.