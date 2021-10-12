Ново-Огарево, Московская область, , 09:45 — REGNUM Более 25% сухопутной территории России уже находится под экологической защитой. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биоразнообразии.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Считая особо охраняемые природные территории регионального и местного значения, другие формы охраны, под экологической законодательной защитой сейчас находится свыше 25% сухопутной части России», — заявил Путин.

«Это, поверьте, по-настоящему огромные пространства. При этом к 2024 году собираемся создать ещё не менее 23 новых охраняемых природных территорий», — указал он.