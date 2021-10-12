Санкт-Петербург, 12 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. «Адмиралтейские верфи» Санкт-Петербурга передали в состав Военно-морского флота (ВМФ) России большую дизель-электрическую субмарину «Магадан», третью подводную лодку серии для Тихоокеанского флота, передает 12 октября корреспондент ИА REGNUM. На новой подлодке торжественно поднят Андреевский флаг.

ВМФ России Подводная лодка «Магадан» в акватории Невы

Подлодка была заложена в Петербурге 1 ноября 2019 года, 26 марта 2021 года спущена на воду. В конце августа текущего года подлодка завершила государственные испытания в море и вернулась в Петербург. 5 октября был подписан акт госкомиссии о сдаче подлодки заказчику.

«Мы принимаем в свой состав новейший боевой корабль — большую подводную лодку «Магадан». Это уже третья подлодка, построенная на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота. Много дел предстоит кораблю и его экипажу, прежде чем подводная лодка войдет в родную гавань Владивостока. Отработка и сдача полного курса задач боевой подготовки, ввод в состав боеготовых сил ВМФ, длительный межфлотский переход. Я уверен, что экипаж подлодки «Магадан» с достоинством справиться со стоящими перед ним задачами. В назначенный день подводная лодка войдет в бухту Улисс главной базы Владивосток и станет к родному причалу. Дальше начнется трудная, но почетная боевая работа по защите морских рубежей на востоке нашей страны», — сказал на церемонии подъёма флага врио начальника главного штаба ВМФ контр-адмирал Михаил Неупокоев.

Подлодка «Магадан» приказом Главкома ВМФ адмирала Николая Евменова включена в состав Приморской флотилии ТОФ.

«Это третья по счету лодку в серии из шести подлодок для Тихоокеанского флота, — отметил гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков. — Лодки этого проекта успешно несут службу на Черноморском флоте и не раз подтверждали свои высокие технические характеристики в боевых условиях».

Контракт на строительство серии субмарин для Тихоокеанского флота (ТОФ) был подписан в сентябре 2016 года. Первый подводный корабль данной серии, «Петропавловск-Камчатский», был передан ВМФ России в ноябре 2019 года. Вторая лодка в серии, «Волхов», вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Третьей стала подлодка «Магадан», вошедшая в состав ВМФ 12 октября. На четвертой подводной лодке этой серии — «Уфа» — идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия.

Пятый и шестой подводные корабли серии для ТОФ — «Можайск» и «Якутск» — заложены на предприятии 23 августа 2021 года. На строящейся подлодке «Можайск» идет электрослесарное насыщение блоков, проводятся малярные и изоляционные работы. На конец 2021 года запланированы гидравлические испытания носового блока корабля. Также идет формирование блоков подлодки «Якутск».