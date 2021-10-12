Белград, 12 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев 11 октября в Белграде провёл встречу с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

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«В ходе встречи министры подписали «Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Гулиев также в Белграде провёл переговоры с главой сербской оборонной компании «Югоимпорт» Югославом Петковичем. На встрече стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в оборонной сфере.

Напомним, делегация из Азербайджана прибыла в Белград на выставку продукции военного назначения «Партнёр — 2021». Выставка продлится до 14 октября.