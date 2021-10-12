Самара, 12 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Ускорить вакцинацию от СOVID-19 намерены в Самарской области. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень фашизма

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Сообщается, что в регионе темпы вакцинации от гриппа немного выросли, но с учетом эпидемиологической ситуации, этого недостаточно. При этом в первую очередь нужно ускорить в регионе вакцинацию от COVID-19.

«Исполнение плана (80% взрослого населения) сейчас составляет 62,73%», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в Камышлинском и Хворостянском районах области уже достигли плановых значений, а Кинельский, Красноярский районы, а также города Кинель, Отрадный, Тольятти находятся в «красной» зоне.

«В пятницу мы провели большое совещание с общественностью, с представителями гражданского общества, руководителями предприятий различных сфер, бизнеса, общественными организациями, политическими партиями. В ходе обсуждения удалось достигнуть консенсуса и общего понимания, насколько борьба с COVID-19, проведение вакцинации является первостепенной задачей для всех. Время действовать. Ситуация приближена к критической», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Глава региона сообщил о необходимости восстановить навыки работы, которые ранее уже были выработаны. Это касается и контроля за самоизоляцией инфицированных граждан, которые лечатся на дому.

«В течение этой недели будет проработан вопрос открытия обсерватора для тех контактных лиц, кто в силу обстоятельств не может быть на самоизоляции в домашнем режиме», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что самарским детям могут прекратить предоставлять услуги в сфере спорта.