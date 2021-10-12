Москва, 12 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Несколько способов, как автовладельцам можно сэкономить на техобслуживании машины, назвал эксперт Егор Васильев в интервью агентству «Прайм».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Автосервис

Так, Васильев посоветовал автовладельцам бережнее относиться к автомобилю, чтобы в дальнейшем не тратиться на ремонт подвески или трансмиссии. Кроме того, он рекомендует заранее изучить перечень диагностических работ, который рекомендован для данной машины автопроизводителем.

«В том случае, если вам начинают навязывать дополнительные услуги, то вы должны самостоятельно принимать решения, воспользовавшись здравым смыслом и техническими знаниями, если они есть», — отметил эксперт.

Он также добавил, что владелец машины может отказаться от дополнительных услуг, если представитель дилерского центра не может обосновать их необходимость. В таком случае техобслуживание можно пройти в сертифицированном техцентре, где подобные услуги обойдутся дешевле.

Ранее эксперт рассказал, что стоимость перевода машины на газомоторное топливо в России в среднем стоит от 50 до 100 тыс. рублей. Однако существует возможность существенно сократить данные расходы, если принять участие в государственной программе или воспользоваться маркетинговыми программами компаний.

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