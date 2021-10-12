Ново-Огарево, Московская область, , 09:41 — REGNUM Россия обладает уникальным потенциалом для жизнеобеспечения планеты. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биоразнообразии.

«Хотел бы отметить, что Россия обладает уникальным, богатейшим природным потенциалом, необходимым для жизнеобеспечения планеты. И задача сохранения биоразнообразия являются доя нас безусловным приоритетом. Стараемся решать их ответственно, последовательно и системно», — заявил Путин.