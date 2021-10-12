Семикаракорск, Ростовская область, 12 октября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Ростовской области охранник прогнал бесхозного козла, пробравшегося в здание школы. Курьёзный случай попал на камеры мобильных телефонов учеников и был выложен в социальных сетях.

ИА REGNUM И козлов пересчитали

Инцидент произошёл в Семикаракорске. Бесхозный козёл увязался за ребятами, идущими в школу. В шутку школьники позвали животное с собой, однако козёл последовали за ними.

Охранник вывел животное на улицу.