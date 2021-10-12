Скопье, 12 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Сборная Германии одержала победу над командой Северной Македонии в матче отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча прошла в Скопье и завершилась со счётом 4:0.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

В составе немецкой команды дубль оформил нападающий Тимо Вернер, отличившийся на 70-й и 73-й минутах. Также голы забили полузащитники Кай Хаверц на 50-й минуте и Джамал Мусиала на 83-й.

По итогам восьми туров сборная Германии набрала 21 очко и обеспечила себе первое место в группе J. Немецкая команда стала первой, кто досрочно вышел на ЧМ-2022.

Читайте также: Сборная Чехии одержала уверенную победу над сборной Белоруссии