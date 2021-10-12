Екатеринбург, 12 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Под Екатеринбургом пожарные продолжают проливать тлеющий торфяник. Об этом сообщает и.о. руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области У тлеющего торфяника

По его словам, работы проводились и ночью. Сейчас на месте имеется запах горелого торфа, при этом существенного задымления нет. Проливка продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь тления достигала 120 га. По последним данным, она уменьшилась до 7 га.