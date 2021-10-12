Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 12 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В посёлке Уренгой (ЯНАО) силами местных жителей и меценатов построен храм «Введение во храм Пресвятой Богородицы» с пятиметровым иконостасом. Об этом сообщает пресс-служба Салехардской епархии.

Пресс-служба Салехардской епархии «Введение во храм Пресвятой Богородицы» в Уренгое

Первая свая для нового храма была освящена и забита 13 мая 2017 года. Согласно проекту, высота храма более 28 метров. Полы и лестницы внутри здания изготовлены из лиственницы.

Пресс-служба Салехардской епархии Пятиметровый иконостас

По центру установлена пятиметровая конструкция иконостаса из дуба: 25 икон и две целовальных. Иконы написаны художниками индивидуально для храма «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Каждая деталь в нём подчинена канонам и традициям. К примеру, цоколь возведён из гранита.

Отмечается, что уже сегодня ведутся работы по подготовке документации для введения здания храма в эксплуатацию.