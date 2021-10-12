Москва, 12 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Более 20 тысяч москвичей сделали электрокардиограмму с помощью кардиокресла в центрах госуслуг, сообщает 12 октября сайт мэра и правительства Москвы.

ЭКГ

Специальные кардиокресла установили в 25 офисах «Мои документы», с их помощью сделать электрокардиограмму всего за 1 минуту. Данной услугой уже воспользовались свыше 22 тысяч москвичей.

«Мы создаем для москвичей встроенные в городскую инфраструктуру возможности для контроля за состоянием своего здоровья и ранней диагностики заболеваний. Так, в центрах госуслуг установлены современные диагностические комплексы, роботы-диагносты, тонометры», — прокомментировала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Услуга ЭКГ пользуется популярностью как среди мужчин, так и среди женщин. Чаще всего исследование проходят жители от 30 до 40 лет, однако более 1,8 ЭКГ сделали и горожане старше 70 лет.