Москва, 12 октября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Одиннадцать депутатов Госдумы VIII созыва находятся в больнице из-за коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом сообщил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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"Одиннадцать (депутатов — ред.) еще не вошли в здание Госдумы — они уже в больнице, они стали депутатами, но они уже в больнице, на скорой помощи их отвезли», — сообщил Жириновский.

Он также напомнил, что из-за коронавируса умерли пять депутатов Госдумы седьмого созыва.