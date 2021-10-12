Ярославль, 12 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского на дистанционное обучение переведено только три факультета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе университета.

Yspu.org ЯГПУ

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на дистант переведены студенты четырёх факультетов.

В ЯГПУ уточнили, что 11 октября на «удалёнку» отправили только студентов факультета русской филологии и культуры, а естественно-географический и педагогический факультеты были закрыты неделей ранее. Факультет иностранных языков продолжает учиться очно.