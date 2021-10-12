Йошкар-Ола, 12 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В течение суток в Марий Эл госпитализировано с коронавирусом или внебольничной пневмонией рекордное число жителей республики. Об этом свидетельствуют данные регионального минздрава.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

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Так, в течение дня были выписаны из инфекционных стационаров 149 пациентов, при этом поступили на лечение в ковид-центры 192 жителя республики.

Предыдущий максимум по числу госпитализаций за сутки наблюдался по состоянию на утро 9 октября, тогда были выписаны 109 граждан, а госпитализирован 151 житель республики.

Также в настоящее время в республике наблюдается максимальное с начала пандемии число граждан, которые получают лечение в ковид-стационарах. На утро 12 октября количество пациентов инфекционных отделений в учреждениях республики достигло 1491 человека.

Напомним, в течение трёх предыдущих суток в регионе развернули 170 дополнительных коек для пациентов инфекционного профиля, общий фонд в десяти медучреждениях республики достиг 1735 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом и госпитализаций в Марий Эл готовятся к введению новых антиковидных ограничений. Планируется, что о новых мерах для борьбы с распространением инфекции будет объявлено 12 октября на заседании оперативного штаба республики.

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