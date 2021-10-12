Прибайкальский район, Бурятия, 12 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Прибайкальском районе Бурятии выясняют обстоятельства гибели человека на реке Селенга. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, сообщение о происшествии поступило 12 октября.

Лодка

По предварительным данным, в районе села Старое Татаурово двое мужчин 1983 и 1988 годов рождения испытывали ходовые качестве купленной накануне лодки. В результате резкого манёвра оба испытателя выпали из лодки и оказались в воде. До берег доплыл лишь один.

В настоящее время для уточнения обстоятельств трагедии на место выехали сотрудники Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС. Спасатели также напоминают о закрытии рек для передвижения на лодках в связи с началом нереста омуля.

«Температура воды в настоящее время колеблется в пределах 3−4 градусов. Находится в данное время на воде опасно и наказуемо», — добавили в управлении.

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