Москва, 12 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным будет автоматически продлён, поскольку команда обеспечила себе участие в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Об этом 12 октября заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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«Карпин продлил контракт до стыковых матчей? Если будем играть в стыках — да, но лучше напрямую», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Он также добавил, что футболисты сборной России получат премиальные, только если выйдут на чемпионат мира.

Напомним, сборная России обыграла Словению со счётом 2:1 и с 19 очками возглавила турнирную таблицу в своей отборочной группе. Команда Валерия Карпина обеспечила себе как минимум второе место в группе, которое даёт право сыграть в стыковых матчах.

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