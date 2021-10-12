Челябинск, 12 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Челябинской области 11 октября выявили еще 405 носителей коронавируса. Об этом сообщает опрештаб.

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Из них семеро школьников. Всего в регионе зафиксировали уже 102 291 случай заражения. Вылечились пока 86 275 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается уже 10 996 человек. Скончались от этого заболевания ещё 26 граждан.