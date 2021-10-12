Джакарта, 12 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Власти Индонезии одобрили российские сертификаты о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает посольство Российской Федерации в Индонезии.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

Находящиеся в Индонезии российские граждане теперь могут пройти регистрацию на сайте министерства здравоохранения Индонезии, внести личные данные и получить одобрение сертификата о вакцинации.

После получения одобрения сертификата о вакцинации граждане России в Индонезии получат два сертификата о вакцинации за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Москве провело мероприятие, посвященное дню батика, а также закрытию выставки батика во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства в Москве.