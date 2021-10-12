Москва, 12 октября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Россия может потерять самый крупный рынок сбыта патронов для гражданского оружия — американский — из-за новых санкций США. Об этом сообщает 12 октября РБК.

ru.torange.biz Патроны

В августе власти США объявили, что вводят против России второй раунд санкций по CBW Act — закону о контроле за химическим и биологическим оружием. Поводом послужили обвинения против Москвы о причастности к предполагаемому отравлению блогера Алексея Навального.

Санкции начали действовать 7 сентября. Они означают в том числе, что американские импортёры не получат новых лицензий на ввоз российского оружия и боеприпасов. Формально ограничения введены на год, но фактически могут длиться дольше.

Издание отмечает, что ежегодно в США поставляются произведённые в России патроны более чем на $100 млн (7,2 млрд рублей). С января по август 2021 года включительно было поставлено патронов на $114 млн. Россия занимает первое место по совокупному импорту оружейных патронов в США, опережая Южную Корею и Чехию.

«Практически все российские производители патронов живут экспортом. В США самый большой рынок патронов в мире», — отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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