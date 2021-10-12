Киев, 12 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Из-за произошедшего на крыше жилого дома по улице Костельной в центре Киева возгорания спасатели эвакуируют его жителей. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

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«12 октября в 07:37 (совпадает с мск) в Шевченковском районе по улице Костельная, дом 5 на кровле пятиэтажного жилого дома возник пожар. По состоянию на 08:10 площадь пожара составляла около 150 кв. м», — говорится в сообщении.

Также указывается, что подразделения ГСЧС провели эвакуацию жителей и отмечается, что, по предварительным данным, жертв в результате пожара нет.

Помимо того, уточняется, что 08:15 возгорание было локализовано. К работам по ликвидации пожара привлекались 30 человек и восемь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября стало известно, что в столице Чувашии за сутки было ликвидировано два пожара.