Тверь, 12 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Трёхлетний ребёнок госпитализирован из деревни Артемово Ржевского района с диагнозом «отравление неустановленными медицинскими препаратами» в детскую областную клиническую больницу Твери, сообщили ИА REGNUM в региональном Следственном комитете.

Андрей Репин ИА REGNUM Таблетки

По предварительным данным, мальчик 2018 года рождения обнаружил дома коробку с таблетками и съел несколько капсул. Ребёнка незамедлительно госпитализировали в Ржевскую ЦРБ, а после оказания первой помощи его санавиацией перевезли в Тверь. Жизни и здоровью мальчика сейчас ничего не угрожает.

В СК региона начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Назначена судебно-медицинская и химическая экспертизы.