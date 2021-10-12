Барнаул, 12 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 12 октября прививки получили 709 692 человека из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 165 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Permkrai.ru Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Из общего числа привитых 39 135 жителей региона получили первую прививку (+29 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 663 521 человек (+123 за сутки). Также известно о 7036 ревакцинированных (+13 сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 030 733 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Читайте также: На Алтае за выходные от COVID-19 впервые привились всего 543 человека