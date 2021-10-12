Диетолог назвала важный для организма элемент в период простуд
Москва, 12 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Недостаток магния в организме наиболее критичен для иммунитета в период осенних простуд, сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.
Осенью, во время распространения сезонных инфекций, отметила врач-диетолог, магний становится незаменимым, особенно если прошедшее лето было жарким.
Существуют разные способы повысить уровень магния в организме — необходимо обратить особое внимание на продукты, содержащие данный элемент, например, орехи, ягоды, дыня, зеленый чай. Есть и различные пищевые добавки с магнием, подытожила она.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее диетолог Гизем Гермюш назвал продукты питания, способствующие снижению и удержанию в определенном диапазоне уровня сахара в крови.
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