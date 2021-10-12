Улан-Удэ, 12 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ следователи выясняют обстоятельства смерти школьника. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Следственное управление СКР по Бурятии Рядом с телом ребёнка нашли баллончик для бытовых горелок

Тело 12-летнего мальчика нашли днём 10 октября в лесном массиве возле АЗС на улице Мокрова. Рядом с ним был обнаружен также баллончик для бытовых горелок. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на восстановление полной картины происшествия», — отметили в управлении.

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