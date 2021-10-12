Саратов, 12 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки выявили 369 новых случаев заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 246 пациентов. Об этом 12 октября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Pixabay.com Тест

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 180 пациентов, с признаками ОРВИ — 184 человека, у пятерых — бессимптомное течение заболевания. Всего зарегистрировали 92 836 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 83 852 человека.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 141 случай, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 99 человек, до 20 лет — 53 пациента29+.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове школьники возобновляют очный формат обучения с 12 октября. Соответствующее решение принято региональным управлением Роспотребнадзора.

Читайте также: Саратовские школьники возвращаются к очному обучению

Читайте также: В Саратовской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19