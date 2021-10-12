Барнаул, 12 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 12 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло уже 5751 человека, причём рекордные 30 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Тяжелобольных насчитывается 704 (+62 за сутки), из них 259 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 849 человек, +47 за сутки) и ОРВИ (54 358 человек, +247 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 1045 детей (+33 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (81 045 человек, +306 за сутки) новый вирус победили 60 068 человек (всего +64 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 4888 за минувшие сутки.

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