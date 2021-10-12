Южно-Сахалинск, 12 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. На Сахалине на острове Кунашир ведётся строительство современного здания, в котором разместятся школа и детский сад. Свои двери учреждение откроет уже в 2023 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в областном правительстве.

Orenburg-gov.ru Новая малокомплектная начальная школа-детский сад в поселке Ишалка

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Школа-сад в селе Головино готова уже на 25%. Учреждение сможет принять 60 учеников и 40 воспитанников детсада. Для детей будет обустроена отапливаемая веранда для прогулок, игровые и спортивные площадки, футбольное поле, беговая дорожка и трибуны на 50 мест.

В настоящее время детский сад «Рыбка» располагается в приспособленном деревянном здании, посетив которое председатель правительства Сахалина Алексей Белик, потребовал предпринять срочные меры.

«Пока нового здания нет, существующее надо содержать в должном состоянии. Прежде всего, детям надо обеспечить комфортные условия пребывания. Надо немедленно привести в порядок асфальтовые дорожки на территории дошкольного учреждения и игровые площадки», — сказал Белик.

Как сообщало ИА REGNUM, на Курилах ведётся активное строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья. Дом на 12 квартир в Южно-Курильске планируется сдать в декабре 2021 года — в настоящее время ведутся работы по канализации и благоустройству территории.