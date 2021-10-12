Эстония, 26 июля, 2006, 17:18 — ИА Регнум. В рамках празднование годовщины освобождения города Нарва (Эстония) от немецко-фашистских войск, которая отмечается 25 и 26 июля, ветераны войны провели поездку по местам боев и возложили цветы к памятникам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 26 июля, сообщили в администрации города. 25 июля руководители Нарвы провели встречу с ветеранами, на которой выразили им свою благодарность и вручили им денежные пособия. На центральной площади Нарвы сегодня вечером для ветеранов будет играть духовой оркестр.

Напомним, Нарва первой среди эстонских городов была освобождена от немецко-фашистских войск 26 июля 1944 года. В боях за город восемь солдат и офицеров Красной Армии были удостоены звания Героев Советского Союза. В память о тех событиях одна из улиц Нарвы названа улицей 26 июля. 25 августа был освобожден город Тарту. 22 сентября - Таллин. 24 ноября состоялся последний бой на острове Сааремаа.