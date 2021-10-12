Манила, 12 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В результате прохождения по территории Филиппин тропического шторма Kompasu, которое сопровождалось сильными ливнями, не менее девяти человек погибли и еще 11 числятся как пропавшие без вести. Об этом 12 октября сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

65.mchs.gov.ru Ливень

По информации источника, в управлении по борьбе со стихийными бедствиями страны подтвердили гибель четырех человек в провинции Бенгет в результате оползней, еще один человек в провинции Кагаян утонул и семь жителей острова Лусон пропали.

Также указывается, что в провинции Палаван в результате разгула стихии погибли четыре человека и еще четверо числятся как пропавшие без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум 15 человек погибли, ещё трое числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных сильными ливнями в китайской провинции Шаньси.