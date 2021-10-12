Самара, 12 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Прекратить предоставлять детям услуги в сфере физкультуры и спорта могут в Самарской области. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что на заседании оперативного штаба региона были рассмотрены вопросы необходимости принятия дополнительных ограничений, направленных на уменьшение распространения коронавируса.

Отмечается, что некоторые из этих ограничений могут коснуться и спортивной сферы.

Так, в области намерены временно запретить проводить областные и муниципальные физкультурные мероприятия и спортивные соревнования среди детей.

«Муниципальными штабами в зависимости от эпидемиологической ситуации также может приниматься решение о прекращении предоставления несовершеннолетним услуг в сфере физкультуры и спорта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре могут разрешить вакцинированным пенсионерам посещать бассейны.