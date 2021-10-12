Красноярск, 12 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Первым в повестке сессии Законодательного собрания Красноярского края четвёртого созыва, состоявшейся 12 октября, значился вопрос об избрании председателя регионального парламента. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Заксобрания.

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В ходе тайного выдвижения кандидатур на должность спикера были заявлены шесть депутатов: Алексей Додатко, Захар Енджиевский, Алексей Кулеш, Сергей Попов, Дмитрий Свиридов, Денис Терехов. Пять кандидатов взяли самоотвод.

Утверждённым кандидатом на должность председателя краевого парламента стал Алексей Додатко («Единая Россия»). По его словам, ключевая задача председателя ЗС — это «обеспечение деятельности законодательного органа в целом и каждого депутата в отдельности».

По результатам тайного голосования кандидатуру Додатко поддержали 48 депутатов из 51 присутствующего.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Заксобрание Красноярского края четвёртого созыва состоялись 17−19 сентября 2021 года. Спикером краевого парламента третьего созыва был единоросс Дмитрий Свиридов.