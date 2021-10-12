Пхеньян, 12 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Северная Корея должна наращивать свой военный потенциал для противодействия враждебным действиям Соединённых Штатов. С таким призывом на выставке оборонных разработок, посвящённой 76-й годовщине основания правящей Трудовой партии Кореи, выступил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Читайте также: Ким Чен Ын назвал стремление США к диалогу прикрытием враждебности

Он подчеркнул, что доверять высказываниям Вашингтона о стремлении к миру нельзя.

«Соединённые Штаты часто сигнализировали, что они не настроены враждебно по отношению к нашей стране, но не было никаких действий, которые дают основания полагать, что это так», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер уверен, что напряжённость на Корейском полуострове создаёт именно проводимая США политика. В качестве примера он назвал совместные военные учения США и Южной Кореи в этом районе. Ким Чен Ын также обвинил Сеул в лицемерии, из-за того, что тот «говоря о мире, сотрудничестве и процветании, продолжает наращивать военный потенциал».

Если Сеул будет и дальше «посягать на право на самооборону» КНДР, то Пхеньян ответит «решительными действиями», пообещал лидер Северной Кореи. При этом он подчеркнул, что усиление вооружённых сил КНДР не направлено против Южной Кореи.

Также по теме: США и Южная Корея играют на две руки, пытаясь развести Россию и Китай

«Ужасающая история конфликта между соотечественниками не должна повториться», — заключил Ким Чен Ын.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге после последнего запуска ракеты, который США считает угрозой мировому сообществу. Северокорейский лидер считает, что предложение Вашингтона — это лишь прикрытие для враждебной политики и попытка обмануть международное сообщество.