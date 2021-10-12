Кишинёв, , 09:16 — REGNUM Запрос правительства Молдавии о поставках в республику газа из Румынии — это «чистый популизм». Об этом заявил экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон на своём телеграм-канале.

Газ Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Додон прокомментировал заявление министра инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрея Спыну, который занимается переговорами с руководством «Газпрома». Тот 11 октября заявил, что российская сторона предлагает «нереалистичную» цену на газ. Позже в Financial Times сообщили, что молдавское правительство просит помощи у Румынии.

«Газ, конечно, могут поставить и с западного направления через Турецкий или Северные потоки, но это будет российский газ, который будет стоить дороже из-за дополнительных затрат по транспортировке», — написал Додон.

Он обвинил новое правительство республики в том, что оно сразу после назначения в августе не начало заниматься вопросом о продлении контракта на поставку газа из России.

Напомним срок контракта о поставках газа из Россию в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тыс. кубометров, но из-за того, что переговоры затянулись, в республике осталось мало резервов газа.

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