Ташкент, 12 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Российские власти сняли запрет на въезд для 150 тысяч мигрантов из Узбекистана. Об этом сообщает Podrobno.uz.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

При этом, отмечают журналисты издания, амнистия не распространяется на иностранных граждан, которые были выдворены из Российской Федерации решением суда.

«Для проверки своего статуса достаточно просто зайти на сайт МВД РФ», — говорится в публикации.

По данным начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России, на начало октября в РФ находились около 7 миллионов мигрантов, из которых нелегально пребывают лишь «незначительное число».