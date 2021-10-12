Токио, 12 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Компания Toyota может представить Land Cruiser Prado нового поколения не раньше лета 2024 года. Об этом сообщает японское издание Best Car.

Toyota Toyota Land Cruiser Prado 2021

Пятое по счету поколение внедорожника, по предварительной информации, должно было появиться летом 2022 года или в середине 2023 года. Однако издание сообщает, что сроки могут быть передвинуты.

Отмечается, что представленный в середине 2021 года новый Toyota Land Cruiser 300 пользуется повышенным спросом. В связи с этим все производственные мощности компании оказались загружены.

В начале осени текущего года Toyota столкнулась с дефицитом электронных компонентов, что привело к сокращению объёмов производства. В итоге очередь на новый Toyota Land Cruiser 300 растянулась на два года. Поэтому, по информации издания, японская компания может отложить дебют нового поколения Land Cruiser Prado на три года.

Ранее Toyota представила более мощную версию рамного внедорожника Land Cruiser Prado, которая получила 200-сильный турбированный дизельный мотор.

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