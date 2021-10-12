Ташкент, 12 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В регионах Узбекистана в 2021—2022 годах должно быть открыто 310 новых автобусных маршрутов. Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на постановление правительства Узбекистана.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

«Речь идёт о маршрутах, соединяющих сельские населенные пункты с райцентрами, а также райцентры с областными центрами», — поясняется в документе.

Отмечается, что всего планируется организовать 60 городских, 193 пригородных и 57 междугородных (внутриобластных) маршрутов.

В постановлении отмечается, что в 2017—2021 годах в регионах было открыто 430 новых автобусных маршрутов и закуплено 2095 автобусов.