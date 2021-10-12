Москва, 12 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Вторник, 12 октября, станет последним днем теплой и сухой погоды в Москве и Подмосковье, а с 13 октября в столичном регионе начнутся дожди. Об этом 12 октября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«Сегодня последний день сухой погоды, и уже начиная с завтрашнего дня в Москву придут дожди», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что эти осадки не будут сильными и добавил, что 13 октября ожидается пасмурная и влажная погода.

«Ночью станет теплее, а днем холоднее. Сегодня последний день, когда на нас влияет уходящий антициклон», — добавил Леус.

Кроме того, он указал, что 12 октября в Москве ожидается облачность с прояснениями, без осадков, температура воздуха в городе составит +11… +13 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что бабье лето в Москве сменится осенней погодой с дождями.