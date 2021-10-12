Самара, 12 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. COVID-free зоны могут появиться на фуд-кортах торговых центров в Самарской области. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что в регионе намерены ввести ряд ограничений в сфере общественного питания. Члены оперативного штаба предложили разрешить работу предприятий общественного питания при заполнении не более 50% посадочных мест.

«При этом владельцы ресторанов и кафе имеют возможность заявить о переходе на формат COVID-free, когда заведение будет открыто только для вакцинированных граждан — в этом случае рассадка должна быть произведена с соблюдением всех норм по дистанцированию, однако выдерживать 50% загрузки не придётся», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что заместитель председателя правительства региона Наталья Катина предложила создать на фуд-кортах торговых центров COVID-free зоны.

«С 15 октября они откроются с общей посадкой для посетителей (без выделенных зон ресторанов) и будут доступны совершеннолетним гражданам при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также QR-кода о прививке от COVID-19 или о перенесенном заболевании COVID-19», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что данное предложение было поддержано членами оперативного штаба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре могут разрешить вакцинированным пенсионерам посещать бассейны.