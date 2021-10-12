Тюмень, 12 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Тюмени 12 октября случилось крупное дорожно-транспортное происшествие на Червишевском тракте с участием четырёх автомобилей. Спровоцировали ДТП бездомные собаки, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомные собаки

Водитель автомобиля Geely стала объезжать перебегавших дорогу собак. Одну из них сбила и въехала в пластиковое ограждение с выездом на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Volvo. Тот загорелся и улетел в кювет. Geely перевернулся несколько раз и снова въехал в ограждение. Попутно были повреждены ещё два автомобиля — Mazda и Hyundai.

Девушку 1989 года рождения, которая была за рулём Geely, выбросило из машины. Пострадал и водитель Volvo. Оба госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.