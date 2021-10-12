Пекин, 12 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Пекин отвергает беспочвенные обвинения Вашингтона в том, что Китай якобы ведёт «нерыночную политику», заявил замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн.

Iecs США и Китай

«Мы обратили внимание, что в заявлении торгового представителя США (Кэтрин Тай) были некоторые положительные моменты, но в то же время мы решительно отвергаем ее беспочвенные обвинения», — заявил он в интервью телеканалу CGTN.

По его словам, Китай и Соединенные Штаты «являются неделимым сообществом с общими интересами».

Напомним, ранее Тай заявила, что США намерены поднимать с Китаем вопрос о «нерыночной политике» Пекина, в том числе «злоупотребления в отношении государственных компаний и краже интеллектуальной собственности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что торговые пошлины, введённые бывшим президентом США Дональдом Трампом, послужат основой для выстраивания дальнейших взаимоотношений с Китаем. По её словам, американская сторона намерена поднять вопрос о том, как «Китай себя вёл», и рассмотреть это вместе с Пекином.

Читайте также: Представители Китая и США обсудили отмену таможенных пошлин и санкций