Казань, 12 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Татарии свыше 35 тыс. человек привили от коронавируса за три дня после сообщения о введении QR-кодов. Заявила об этом руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Mos.ru Вакцинация

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В республике в минувшую пятницу, 9 октября, первым компонентом антиковидных вакцин привили 10,3 тыс. человек, 10 октября — 11,4 тыс., 11 октября — 14,1 тыс. человек.

По состоянию на 11 октября в Татарии всего вакцинированы 1 млн 121 тыс. 845 человек, вторую прививку получили 968 484 жителя.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 11 октября ужесточили антиковидные меры. От жителей требуется предъявить QR-код потребуется при посещении учреждений общепита, спортивных центров, бассейнов, фитнес-парков, аквапарков, торговых центров площадью свыше 400 кв. метров. Обязательный режим самоизоляции вводится для жителей старше 65 лет, не прошедших вакцинацию или не перенесших в течение последних шести месяцев заболевание.

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